Почти килограмм героина изъяли наркополицейские г. Нижний Тагил
Нижнетагильские наркополицейские за неделю изъяли почти килограмм героина: 600 грамм нашли у цыганки, 350 грамм - у выходца из Азербайджана.
Вечером 9 июля на 134 километре трассы Екатеринбург – Серов остановили машину с 63-летней цыганкой, ранее судимой за торговлю наркотиками. Женщина сопровождала несовершеннолетнего родственника, в детских вещах которого обнаружен героин – примерно 600 граммов. Как отметили наркополицейские, когда пожилая женщина поняла, что ее просто так не отпустят, она стала проклинать сотрудников наркоконтроля, обещая, что у них не будет ни добра, ни счастья, ни здоровья.
А 13-го июля на Гальянке, возле ТРЦ «КИТ», задержали машину с 27-летним азербайджанцем за рулем. При личном осмотре у него обнаружили 350 граммов героина. Как рассказала нам оперуполномоченный госнаркоконтроля Наталья Камешкова, задержанный торговал героином в Нижнем Тагиле, продавая наркотики своим землякам партиями не менее 20-ти граммов. Оба задержанных могут получить по 20 лет заключения.
Наркополицейские просят тагильчан сообщать обо всех случаях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по круглосуточному телефону дежурной части наркоконтроля: 25-69-31.
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