Почти килограмм героина изъяли наркополицейские г. Нижний Тагил

Вечером 9 июля на 134 километре трассы Екатеринбург – Серов остановили машину с 63-летней цыганкой, ранее судимой за торговлю наркотиками. Женщина сопровождала несовершеннолетнего родственника, в детских вещах которого обнаружен героин – примерно 600 граммов. Как отметили наркополицейские, когда пожилая женщина поняла, что ее просто так не отпустят, она стала проклинать сотрудников наркоконтроля, обещая, что у них не будет ни добра, ни счастья, ни здоровья.