Погибли все руководители компании Highland Motorcycles

В этот день частная Cessna под управлением Бэйлза разбилась в лесном районе около города Талса. Все три владельца компании, возвращавшиеся из города Понтиак с деловых переговоров, погибли. По предварительным данным, у самолета не хватило топлива, чтобы добраться до аэродрома.

Основной продукцией компании US Highland являются мотоциклы класса эндуро и супермото, а также квадроциклы. В качестве двигателей используются моторы объемом 450, 507, 750 и 950 кубических сантиметров. В последнее время был выпущен ряд новых моделей: дорожник, кафе-рейсер и даже электроцикл.