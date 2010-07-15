Погибли все руководители компании Highland Motorcycles
15 июля 2010, 10:33ОбществоОльга
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Мэтс Малмберг, основатель и владелец US Highland, Чейз Бэйлз и Дамиан Риддох, совладельцы и руководители компании, погибли в результате авиакатастрофы близ городка Талса в штате Оклахома.
В этот день частная Cessna под управлением Бэйлза разбилась в лесном районе около города Талса. Все три владельца компании, возвращавшиеся из города Понтиак с деловых переговоров, погибли. По предварительным данным, у самолета не хватило топлива, чтобы добраться до аэродрома.
Основной продукцией компании US Highland являются мотоциклы класса эндуро и супермото, а также квадроциклы. В качестве двигателей используются моторы объемом 450, 507, 750 и 950 кубических сантиметров. В последнее время был выпущен ряд новых моделей: дорожник, кафе-рейсер и даже электроцикл.
К концу года компания планировала существенно расширить свое производство и нанять дополнительно более двухсот человек.
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