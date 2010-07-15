Путин побеседовал со студентами о трудностях устройства на работу

Участники встречи пожаловались премьер-министру, что работодатель при приеме на работу требует, как правило, чтобы у кандидата был опыт работы от года до трех лет. Студенты поинтересовались у Путина, можно ли стимулировать предприятия для того, чтобы они брали выпускников.