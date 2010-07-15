Путин побеседовал со студентами о трудностях устройства на работу
15 июля 2010, 09:38ОбществоОльга
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Встреча со студентами-участниками стройотрядов состоялась в рамках рабочей поездки премьера в Сочи.
По мнению премьера, проблема трудоустройства выпускников вузов должна решаться на уровне компаний-работодателей, а не путем вмешательства государства.
Участники встречи пожаловались премьер-министру, что работодатель при приеме на работу требует, как правило, чтобы у кандидата был опыт работы от года до трех лет. Студенты поинтересовались у Путина, можно ли стимулировать предприятия для того, чтобы они брали выпускников.
"Неправильно, если государство будет навязывать предприятиям трудоустройство выпускников, - цитирует премьера РИА Новости. - В условиях рыночной экономики рабочая сила как товар найдет применение, если будет качественной".
Путин посоветовал студентам проходить стажировки на предприятиях в период учебы.
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