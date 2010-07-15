Регистрация доменов в зоне .рф для всех желающих начнется в октябре

Ранее получить домен высшего уровня смогли органы государственной власти и владельцы торговых марок. Регистрация новых доменов для всех желающих начнется 1 октября. Ранее глава Минкомсвязи Игорь Щеголев заявил, что ожидает появления к концу года до 50 тысяч доменов в зоне .рф.