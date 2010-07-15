В 2012 году конца света не будет! Он случится в 2014

В XX веке этим событием Бойль назвал Первую мировую войну, которая началась в 1914 г. Видимо, по аналогии с 1914 г. Бойль и вывел свою собственную дату - 2014. Правда, почему не 2013 или, скажем, 2015 г., он объясняет довольно туманно: "В 2007 г. начались колоссальные экономические изменения, которые будут продолжаться еще долгое время. А большие экономические перемены ведут к таким же переменам в политике, но мы их пока не видели".