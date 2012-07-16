Компания Audi открыла первый цифровой шоу-рум

«Audi City объединяет в себе лучшее из дух миров — цифровую презентацию продукта и личный контакт с дилеров. Новый формат шоу-румов дает больше свободы для услуг по персонализации наших автомобилей, а также более тесный контакт с нашими клиентами», – заявил глава Audi по маркетингу и продажам Петер Шварценбауэр. К 2015 году немецкий производитель рассчитывает открыть по всему миру 20 цифровых шоу-румов.