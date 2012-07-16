Компания Audi открыла первый цифровой шоу-рум
16 июля 2012, 05:53ОбществоРОман БОТов
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Компания Audi открыла в Лондоне первый цифровой шоу-рум, получивший название Audi City. Как сообщает Autocar, в новом центре весь модельный ряд марки представлен в электронном виде — каждый автомобиль изображен в трехмерном виде, их можно рассмотреть на экране мониторов. Кроме того, каждый покупатель сможет узнать подробности о гамме силовых установок и технологиях, используемых в автомобилях Audi, а также подобрать в соответствии со своими вкусами цвет кузова, дизайн колесных дисков и отделку салона своей будущей машины.
«Audi City объединяет в себе лучшее из дух миров — цифровую презентацию продукта и личный контакт с дилеров. Новый формат шоу-румов дает больше свободы для услуг по персонализации наших автомобилей, а также более тесный контакт с нашими клиентами», – заявил глава Audi по маркетингу и продажам Петер Шварценбауэр. К 2015 году немецкий производитель рассчитывает открыть по всему миру 20 цифровых шоу-румов.
Фото с сайта autocar.co.uk
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