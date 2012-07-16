Руководство Renault рассекретило стоимость Alpine A110-50
16 июля 2012, 05:47ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Старший операционный директор Renault Карлос Таварес рассекретил стоимость серийной версии Alpine A110-50. По его информации, цены на первый автомобиль премиального суббренда Alpine будут начинаться от 50 000 евро. В продаже новинка появится самое раннее в 2015 году.
Renault Alpine A110-50 был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде в конце прошлого месяца. Концепт построен на шасси гоночного автомобиля Renault Megane Trophy. Кузов авто почти полностью выполнен из углепластика. Под капотом Alpine A110-50 установлен двигатель V6 объемом 3,5 л мощностью 400 л.с., крутящий момент которого достигает 422 Нм. Для того, чтобы производство автомобиля было экономически целесообразным, Renault придется заручиться поддержкой другого автопроизводителя. По сообщению К. Тавареса, он уже ведет переговоры с потенциальными партнерами. Предположительно, речь идет о Mercedes–Benz. Окончательное решение о выпуске Alpine A110-50 будет принято до конца этого года.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей