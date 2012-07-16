Руководство Renault рассекретило стоимость Alpine A110-50

Renault Alpine A110-50 был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде в конце прошлого месяца. Концепт построен на шасси гоночного автомобиля Renault Megane Trophy. Кузов авто почти полностью выполнен из углепластика. Под капотом Alpine A110-50 установлен двигатель V6 объемом 3,5 л мощностью 400 л.с., крутящий момент которого достигает 422 Нм. Для того, чтобы производство автомобиля было экономически целесообразным, Renault придется заручиться поддержкой другого автопроизводителя. По сообщению К. Тавареса, он уже ведет переговоры с потенциальными партнерами. Предположительно, речь идет о Mercedes–Benz. Окончательное решение о выпуске Alpine A110-50 будет принято до конца этого года.