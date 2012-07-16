Seat рассекретил новый Leon

На снимках представлены обычный хэтчбек Leon и его «заряженная» модификация FR. Ожидается, что впоследствии у модели также появятся трехдверный вариант и, возможно, версия универсал. Габаритная длина нового «Леона» составляет 4,26 метра — хэтчбек получился на пять сантиметров короче своего предшественника, при этом его колесная база возросла почти на шесть сантиметров. Объем багажника равен 380 литрам (на 40 литров больше, чем ранее), а масса за счет использования в конструкции более легких материалов снизилась почти на 90 килограммов. Первоначально Leon будет доступен только с 1,6- и 2,0-литровыми дизельными двигателями мощностью 105 (250 Нм) и 150 (320 Нм) лошадиных сил соответственно. С 2013 года хэтчбек получит 1,2-литровый бензиновый мотор, доступный в двух вариантах мощности — 86 и 105 лошадиных сил. Также появится 122-сильный агрегат 1.4 TSI и 180-сильная 1,8-литровая «турбочетверка». Гамма дизелей расширится за счет моторов мощностью 90 и 184 лошадиные силы. Трансмиссии — пяти- и шестиступенчатые «механики», а также шести- и семидиапазонные «роботы» DSG с двумя сцеплениями. «Заряженная» модификация Leon FR получит новую систему под названием Seat Drive Profile с тремя режимами работы — eco, comfort и sport. С помощью них водитель сможет менять настройки рулевого управления, отклика на нажатие педали газа и звука двигателя. Кроме того, водитель сможет изменить и атмосферную подсветку салона, выбрав красный или белый цвет.