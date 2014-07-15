Из года в год Нижний Тагил преображается: а за чей счет? (ФОТО)

Накануне коллеги из издания panoramaurfo.ru провели небольшой мониторинг того, кто финансировал и кто будет финансировать (и будет ли?) ведущие тагильские проекты.

Недавний пример – реконструкция сквера Рабочей молодежи у здания бывшего Горсовета. Напомним, объекты был приведен в порядок за счет средств фонда меценатов крупнейших предприятий города - НТМК и корпорации «Уралвагонзавод».

Изменился и Театральный сквер, и работают на Нижнетагильским драматическим театром им.М.Сибиряка. Не без труда поработали над площадью Славы на Вагонке. И Сергей Константинович обещает, что это только начало. Однако бюджет, увеличенный всего до 9 миллиардов, не позволяет тратить деньги на благоустройство, на «красоту», рассуждают специалисты. Больших вложений требует и лифтовое хозяйство, и дорожное. Кто же станет спонсором новых обсуждаемых проектов?

«Тагильская лагуна»

Хорошая новость пришла в конце мая из Москвы: областной проект развития автотуристического кластера «Самоцветное кольцо Урала» был включен в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Он вошел в топ-5 по стране и получит финансирование из бюджета государства. Наш город был также представлен и проектом реконструкции центральной набережной «Тагильская лагуна», который в настоящее время активно продвигается администрацией на официальном сайте города.

По предварительным оценкам, набережная преобразуется в «лагуну» за 2015 год. Стоимость проекта – 1,6 миллиардов рублей. Более миллиарда составят частные инвестиции в строительство объектов туристкой инфраструктуры. Предполагается, что из федерального бюджета направят 360 миллионов рублей, муниципалитет и область внесут 263 миллиона, эти средства будут направлены на инженерную инфраструктуру самой набережной.

Реконструкция Привокзальной площади

Другой крупнейший проект – реконструкция Привокзальной площади, по мнению специалистов, заинтересует инвесторов, местных и областных предпринимателей. Гостиницы, офисы, паркинги – это источники постоянного притока средства, а бизнесмены, конечно, не упустят возможности организовать продуктивный бизнес.

Проект должен «затронуть» площадь буквально со всех сторон - в границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, проспект Ленина. Жителям Нижнего Тагила предлагается познакомиться с представленными материалами по проекту и высказать свое мнение. Воплощение в жизнь намечено на 2025 год.

«Светлый город»

В начале июля тагильчане на общественных слушаниях поддержали проект «Светлый город», благодаря чему все дороги общего пользования в городе станут освещенными, будет произведена замена старого оборудования. Это должно снизить количество аварий в нашем городе. Интересно, что возможность своего участия в проекте рассматривает «Сбербанк». Проект будет реализован в рамках контракта жизненного цикла, который позволит инвестору вернуть вложенные в ходе строительства средства на условиях государственно-частного партнерства в течение 25 лет.

Стратегия, просматриваемая в деятельности Сергея Носова, позволяет говорить о том, что дефицит бюджета не является весомой причиной для отступления в реализации задуманного. Привлечение инвесторов, федеральных программ за счет собственного влияния и личных связей мэра - то, что поможет городу преобразиться.

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