«Минута технославы»: Евраз вновь выступил спонсором ежегодного конкурса

Победителем в номинации «Технологические инновации» стал аспирант Уральского федерального университета Яков Кротов с проектом «Свайпласт», в номинации «Инновации в социальной сфере» лучшим признан аспирант Российского государственного профессионально-педагогического университета Антон Лыжин с проектом «Учебно-методический комплекс «ПрИнЦ», как средство профессиональной адаптации рабочих с инвалидностью». Наградой для победителей конкурса станет обучение в одной из ведущих бизнес-школ мира, финансирование которого полностью возьмет на себя ЕВРАЗ. Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получили денежные премии.

В этом году в конкурсе приняли участие 26 проектов из 12 вузов и научных организаций Уральского отделения Российской академии наук Инициаторами конкурса по традиции выступили Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Правительство региона.

Ежегодный конкурс инновационных идей «Минута технославы» проводится уже в третий раз. Его задача - привлечь молодых ученых к внедрению своих научных разработок на практике, создать базу инновационных идей.

По словам Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, инновационные предложения, которые сделали молодые ученые, крайне важны для Свердловской области и всей страны.

Наша промышленность сейчас переживает перерождение, переход от старопромышленного уклада к новому, инновационному производству. Надеюсь, что ваши проекты найдут свое отражение в экономике города и региона отметил Евгений Куйвашев.