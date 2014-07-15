Обои для гостиной и зала: внимание на стиль и качественные характеристики!
Выбрать обои для гостиной или зала - целая наука. Используя советы строителей и дизайнеров, можно безошибочно найти свой вариант в надежном интернет-магазине
Гостиная – это сердце дома. Здесь все должно быть безупречным: мебель, стены, потолок, пол. Для создания комфорта и уюта хозяин дома приобретает для отделки качественный материал – обои, для выбора которых следует учитывать качественные и эксплуатационные характеристики материала.
Выбираем стилевое направление
Грамотный выбор обоев для гостиной будет зависеть от стиля. Подбор материала для:
- классики – дорогие обои в пастельных тонах с изысканными узорами и цветочными мотивами; дополнением интерьера станет массивная добротная мебель и потолочная лепнина;
- английского стиля – однотонный материал с эффектом старины, могут быть использованы фактурные обои с вензелями или мелким цветочным орнаментом, геральдикой; непременным атрибутом такой комнаты станет мебель с закругленными краями, массивный круглый стол и камин;
- модерна – обои природных приглушенных тонов, идеально подойдет материал голубого или зеленого, желтого или фиолетового тонов с цветочными вкраплениями и орнаментом; природные мотивы сохраняются и в вопросах подбора мебели, когда выбор падает на натуральные предметы обстановки с округлыми формами и плавными линиями;
- современного направления – мягкие и светлые, пастельные тона обоев идеально дополняются эргономичной и функциональной мебелью; главная цель при создании современного интерьера – сохранение свободного пространства;
- прованса – обои цвета лаванды и морской волны, материал светло-желтого, бежевого, белого, кремового тонов с мелким цветочным орнаментом или геометрическими фигурами; дополняется великолепие состаренной мебелью, текстильным обрамлением и мелкими деталями (подушками, фарфоровыми сервизами и статуэтками, цветами и витиеватыми коваными изделиями).
Направлений для отделки гостиной или зала остается еще много. Можно отдать предпочтение направлению шибби-шик в светлых тонах или создать нечто свое – оригинальное, для чего потребуется комбинация материала. В этом случае можно приобрести разнофактурные и разноцветные итальянские обои для стен интернет-магазине. Самое дерзкое, интересное и модное сочетание - это контраст черных и белых, гладких и шероховатых. Можно сочетать также глянцевую и матовую поверхность.
Выбираем вид обоев – изучаем характеристики
Бумажные
Это недорогой вариант, к качеству которого не предъявляют особых требований.
Достоинства:
- низкая цена;
- доступность;
- широкий ассортиментный ряд.
Недостатки:
- тонкие обои, поэтому не смогут скрыть дефекты стен – клеить бумажные обои можно только на идеально ровную и гладкую поверхность;
- малый срок службы;
- сложно комбинировать части рисунка, поэтому при работе с таким материалом всегда много отходов.
Могут быть из чистого флизелина или с покрытием из винила. Флизелин – материал, получаемый путем прессования тканевых и бумажных волокон с использованием вяжущего состава.
Достоинства:
- долговечность;
- надежность;
- влагостойкость;
- возможность многократной покраски;
- широкий ассортиментный ряд.
Недостатки:
- сложность оклейки – материал тяжелый, поэтому клеить его нужно с особой тщательностью;
- дороговизна.
Это материал на бумажной основе с виниловым прочным покрытием.
Достоинства:
- красота;
- долговечность и надежность;
- прочность;
- влагостойкость;
- безопасность для домочадцев;
- простота в уходе (достаточно просто протереть влажной салфеткой для очистки поверхности).
Недостатки:
- высокая цена;
- необходимость качественной оклейки, чтобы не было стыков между полотнищами.
Предложенные варианты далеко не единственные, которые сегодня доступны покупателю. Особняком в ассортименте стоят текстильные обои – дорогой и красивый, долговечный и практичный материал.