Обои для гостиной и зала: внимание на стиль и качественные характеристики!

Гостиная – это сердце дома. Здесь все должно быть безупречным: мебель, стены, потолок, пол. Для создания комфорта и уюта хозяин дома приобретает для отделки качественный материал – обои, для выбора которых следует учитывать качественные и эксплуатационные характеристики материала.

Выбираем стилевое направление

Грамотный выбор обоев для гостиной будет зависеть от стиля. Подбор материала для:

классики – дорогие обои в пастельных тонах с изысканными узорами и цветочными мотивами; дополнением интерьера станет массивная добротная мебель и потолочная лепнина;

английского стиля – однотонный материал с эффектом старины, могут быть использованы фактурные обои с вензелями или мелким цветочным орнаментом, геральдикой; непременным атрибутом такой комнаты станет мебель с закругленными краями, массивный круглый стол и камин;

модерна – обои природных приглушенных тонов, идеально подойдет материал голубого или зеленого, желтого или фиолетового тонов с цветочными вкраплениями и орнаментом; природные мотивы сохраняются и в вопросах подбора мебели, когда выбор падает на натуральные предметы обстановки с округлыми формами и плавными линиями;

современного направления – мягкие и светлые, пастельные тона обоев идеально дополняются эргономичной и функциональной мебелью; главная цель при создании современного интерьера – сохранение свободного пространства;

прованса – обои цвета лаванды и морской волны, материал светло-желтого, бежевого, белого, кремового тонов с мелким цветочным орнаментом или геометрическими фигурами; дополняется великолепие состаренной мебелью, текстильным обрамлением и мелкими деталями (подушками, фарфоровыми сервизами и статуэтками, цветами и витиеватыми коваными изделиями).

Направлений для отделки гостиной или зала остается еще много. Можно отдать предпочтение направлению шибби-шик в светлых тонах или создать нечто свое – оригинальное, для чего потребуется комбинация материала. В этом случае можно приобрести разнофактурные и разноцветные итальянские обои для стен интернет-магазине. Самое дерзкое, интересное и модное сочетание - это контраст черных и белых, гладких и шероховатых. Можно сочетать также глянцевую и матовую поверхность.

Выбираем вид обоев – изучаем характеристики

Бумажные

Это недорогой вариант, к качеству которого не предъявляют особых требований.

Достоинства:

низкая цена;

доступность;

широкий ассортиментный ряд.

Недостатки:

тонкие обои, поэтому не смогут скрыть дефекты стен – клеить бумажные обои можно только на идеально ровную и гладкую поверхность;

малый срок службы;

сложно комбинировать части рисунка, поэтому при работе с таким материалом всегда много отходов.

Могут быть из чистого флизелина или с покрытием из винила. Флизелин – материал, получаемый путем прессования тканевых и бумажных волокон с использованием вяжущего состава.

Достоинства:

долговечность;

надежность;

влагостойкость;

возможность многократной покраски;

широкий ассортиментный ряд.

Недостатки:

сложность оклейки – материал тяжелый, поэтому клеить его нужно с особой тщательностью;

дороговизна.

Это материал на бумажной основе с виниловым прочным покрытием.

Достоинства:

красота;

долговечность и надежность;

прочность;

влагостойкость;

безопасность для домочадцев;

простота в уходе (достаточно просто протереть влажной салфеткой для очистки поверхности).

Недостатки:

высокая цена;

необходимость качественной оклейки, чтобы не было стыков между полотнищами.