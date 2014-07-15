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Тагильчане хотят оборудовать детскую площадку на берегу Муринского пруда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане хотят оборудовать детскую площадку на берегу Муринского пруда

15 июля 2014, 09:35Общество
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