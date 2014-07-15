Тагильчане хотят оборудовать детскую площадку на берегу Муринского пруда

Но активисты решили не останавливаться на достигнутом. Они предлагают остановить несанкционированную мойку машин на берегу пруда, оборудовав на берегу детскую игровую площадку. Мероприятие запланировано на 26 июля, начало в 11.00 . Организаторы приглашают к участию всех желающих, кто хочет внести свой вклад в сохранение неповторимой красоты уральской природы.

Общественники будут рады любой посильной помощи. К примеру, нужна краска ярких цветов в любом объеме, а также саженцы цветов и деревьев. Связаться с организаторами акции можно по телефону: 89530061040, или в группе социальной сети.

Уборка мусора на улице, безусловно, положительно сказывается на окружающей среде. Тем не менее, большую часть своей жизни человек всё-таки проводит у себя дома, а значит, там тоже должны быть порядок и чистота. К сожалению, далеко не все методы уборки позволяют создать идеальную чистоту, которая так важна для людей, страдающих различным заболеваниями. В этом случае весомую поддержку окажет моющий пылесос для аллергиков, который можно посмотреть на сайте rainbow-moscow.ru. Этот агрегат не оставит в воздухе ни пылинки, а значит, не даст аллергии ни малейшего шанса.