В Горном университете тагильчане могут познать Тайну Священной Книги (ФОТО)

В честь священного для мусульман месяца Рамадан в Уральском государственном горном университете открылась выставка «Тайны Священной Книги». Около сотни Коранов, среди которых есть настоящие раритеты, представили широкой общественности сотрудники кафедры исламской теологии УГГУ и частные коллекционеры, рассказывают в пресс-службе Горного университета.

Один из самых ценных экспонатов – экземпляр из первого типографского набора татарских печатных Коранов, которые выпускались с начала 19 века вплоть до 1829 г. На реставрацию этого редкого издания ушло почти 1,5 года. Каждая страница восстанавливалась буквально по кусочкам.

Еще более древний раритет – рукописный Коран 18 века. Текст издания прекрасно сохранился. Специалисты отмечают, что прочитать его и понять для человека владеющего арабским, не составит особого труда.

Отдельная витрина посвящена Коранам советского времени. Сами экспонаты передают дух той эпохи. Например, одно издание священного текста в целях секретности было вшито в учебник татарского языка. Заместитель заведующего кафедрой исламской теологии и организатор выставки Алексей Старостин рассказывает, что и по сей день в татарских деревнях можно найти множество старинных изданий:

Во время религиозных гонений, Кораны часто закапывали в землю. Именно благодаря этому до наших дней дошли настоящие библиографические сокровища.

На выставке представлены Кораны разных форм, размеров и стран происхождения. Например, самый «ароматный» экспонат – благоухающий розой Коран – прибыл из Ирана, самый большой – из Сирии.

Интересно, что в разных изданиях Корана шрифты используются тоже разные. Художник Айрат Кунаев провел на открытии выставки специальный мастер-класс по арабской каллиграфии. Он показал гостям основные шрифты Корана, а также современные художественные воплощения арабской письменности. После этого к каллиграфу выстроилась очередь из желающих увидеть свое имя в творческой интерпретации мастера.

Выставка в Горном университет будет работать в течение 2-х недель и завершится накануне Ураза-Байрама (27 июля). Как рассказали TagilCity.ru в университете, любой желающий может посетить выставку, для этого достаточно только предоставить документ, удостоверяющий личность. Выставка работает по будням с 8:30 до 17:00, в субботу - с 10:00 до 17:00, а в воскресенье выходной. Любой желающий может ее посетить, она открыта в зале научной библиотеки УГГУ в Университетском переулке, 7.

Организаторы ожидают повышенный интерес к выставке среди студентов и преподавателей. Стоит отметить, что с 2011 года в Горном университете работает кафедра исламской теологии, это первое высшее светское учебное заведение России, ведущее подготовку по этому направлению. В университете учится немало мусульман: на открытие выставки пришли студенты из Гвинеи, Азербайджана, Курдистана и других стран.