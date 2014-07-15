В Нижнем Тагиле открывается выставка «Жемчужины Чехии»

21 июля в 14-00 в Центральной городской библиотеке (пр. Строителей,1а) состоится открытие фотоинформационной выставки «Жемчужины Чехии». Выставка организована совместно с Генеральным Консульством Чешской Республики в Екатеринбурге и приурочена к председательству Чешской Республики в Европейском Союзе.

Ведь Чехия – это не только средневековые города и замки, страна славится достижениями в области спорта, науки, кулинарии. Посетители выставки откроют для себя новую интересную Чехию, узнают, например, что первые фруктовые йогурты появились в 1933 в Чехии, а самый старый действующий стекольный завод в Европе находится в чешском селе Хржибска и работает с 1414 года.