В Нижнем Тагиле отремонтируют еще четыре тяговых подстанции (ФОТО)

Началась реализация проекта с детального исследования технического состояния зданий и действующих установок. После этого специалисты ЗАО «Тяжпромэлектромет» приступили к проектированию. При этом необходимо было учесть тот факт, что некоторые подстанции находились в аварийном состоянии. Старейшая ТПС была построена в 1937 году, а самое «свежее» оборудование - выпуска 80-х годов. Всего реконструированию подлежало 9 подстанций.

В рамках реализации проекта были определены единые инновационные технические решения по системам управления и оборудованию. В части капитального ремонта зданий и инженерных систем предложенные решения стали индивидуальными для каждой ТПС.

Фотографии с официального сайта города

Внедрение выбранного оборудования уже сейчас позволяет значительно снизить электропотребление, повысить надежность работы объектов и улучшить условия труда персонала за счет дистанционного контроля. Немаловажен и такой факт, что после реконструкции электробезопасность обслуживания перешла на качественно иной уровень, который соответствует самым современным требованиям техники безопасности.

К настоящему моменту отремонтированы и успешно запущены ПС 1, 3, 5, 22 и 4а. На одной из оставшихся подстанций уже идет монтаж нового оборудования говорит менеджер проекта Владимир Колескин.

Следующий этап, который завершится в сентябре, – полная замена контактной сети, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

К сожалению, главную проблему современных городов - переизбыток личных автомобилей - трамвай и другие виды общественного транспорта решить не в состоянии, ведь для многих профессий автомобиль - не только роскошь, но и рабочий инструмент. Именно для них StreetCar организовала сервис каршеринга - краткосрочного проката автомобилей. Такой сервис позволяет уменьшить количество «лишних» автомобилей до 15 раз, чем сильно помочь как уличному движению, так и экологии.