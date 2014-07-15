Внимание! В Нижнем Тагиле зафиксировано бешенство у домашнего животного

В настоящее время специалистами Нижнетагильской ветеринарной станции проводятся неотложные специальные мероприятия по ликвидации очага и профилактике бешенства на территории города.

На период действия ограничительных мероприятий в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне запрещены: торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной зоны, отлов диких животных (для вывоза в зоопарки либо с целью расселения в других регионах).

Напомним, что осмотр на бешенство животных, а также их вакцинация осуществляются в государственных ветеринарных лечебницах бесплатно и без очереди по адресам:

ул. Максима Горького, 8, тел. 24-74-74;

ул. Черноморская, 102, тел. 97-79-04;

ул. Энгельса, 46, тел. 33-17-34.

Покусавшие людей и животных собаки, кошки и другие животные подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшую ветеринарную лечебницу.

Городской портал TagilCity.ru однажды беседовал с заместителем начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Котовой Ольгой Игоревной и с главным ветеринарным врачом Нижнего Тагила Ильковым Владимиром Юрьевичем о том, что такое бешенство и какова его профилактика.

Экстренная медико-санитарная помощь жителям, пострадавшим от укусов животными, проводится на базе травматологических пунктов:

Тагилстроевский район: травмпункт городской больницы №4 - ул. Металлургов, 26 - круглосуточно.

Дзержинский район: травмпункт городской больницы №1 - ул. Вагоностроителей, 12 - круглосуточно.

Ленинский район: травмпункт городской поликлиники №3 - Липовый тракт, 30а - круглосуточно.

Уважаемые тагильчане!

Будьте внимательны! Берегите себя, своих близких и своих питомцев!