Внимание! В Нижнем Тагиле зафиксировано бешенство у домашнего животного
В Нижнем Тагиле зарегистрирован случай бешенства домашнего животного. Очагом бешенства признана территория улицы Дружинина, дома №№ 57, 59/2, 59/1, 61, 63, расположенные в Галъяно-Горбуновском массиве Тагилстроевского района. Неблагополучный пункт - Гальяно-Горбуновский массив Тагилстроевского района и прилегающие территории, сообщает официальный сайт города.
В настоящее время специалистами Нижнетагильской ветеринарной станции проводятся неотложные специальные мероприятия по ликвидации очага и профилактике бешенства на территории города.
На период действия ограничительных мероприятий в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне запрещены: торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной зоны, отлов диких животных (для вывоза в зоопарки либо с целью расселения в других регионах).
Напомним, что осмотр на бешенство животных, а также их вакцинация осуществляются в государственных ветеринарных лечебницах бесплатно и без очереди по адресам:
- ул. Максима Горького, 8, тел. 24-74-74;
- ул. Черноморская, 102, тел. 97-79-04;
- ул. Энгельса, 46, тел. 33-17-34.
Покусавшие людей и животных собаки, кошки и другие животные подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшую ветеринарную лечебницу.
Городской портал TagilCity.ru однажды беседовал с заместителем начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Котовой Ольгой Игоревной и с главным ветеринарным врачом Нижнего Тагила Ильковым Владимиром Юрьевичем о том, что такое бешенство и какова его профилактика.
Экстренная медико-санитарная помощь жителям, пострадавшим от укусов животными, проводится на базе травматологических пунктов:
- Тагилстроевский район: травмпункт городской больницы №4 - ул. Металлургов, 26 - круглосуточно.
- Дзержинский район: травмпункт городской больницы №1 - ул. Вагоностроителей, 12 - круглосуточно.
- Ленинский район: травмпункт городской поликлиники №3 - Липовый тракт, 30а - круглосуточно.
Уважаемые тагильчане!
Будьте внимательны! Берегите себя, своих близких и своих питомцев!
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