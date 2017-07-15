Общественники из Екатеринбурга проверили Нижний Тагил на наличие доступной среды для инвалидов (ФОТО)

Доступность железнодорожного вокзала Нижнего Тагила для колясочников не вызвала никаких нареканий со стороны проверяющих, сообщают Все новости. Положительные отзывы получил и Театральный сквер, безбарьерную среду которого поставили в пример столице Свердловской области.

Доступность второго этажа Центральной городской библиотеки для людей с ограниченными возможностями здоровья оказалась под вопросом. Из-за временной неисправности подъёмника наверх попасть не удалось.

Фото: Все новости, 15 июля 2017 г.

Разочарование вызвал также подъемник в Нижнетагильском драматическом театре. Из главных недостатков были отмечены неудобство использования и низкая скорость подъема.

Фото: Все новости, 15 июля 2017 г.

Сгладили впечатления от подъемника фойе и зрительный зал. Организация среды удобной для инвалидов в этих частях Драматического театра, по мнению проверяющих, может дать фору даже театрам Екатеринбурга.

Фото: Все новости, 15 июля 2017 г.

По мнению главного архитектора Свердловской области Владимира Вениаминова, организация безбарьерной среды не может происходить быстро. Необходим анализ, как исторического облика города, так и тщательное проектирование при строительстве новых зданий. В Нижнем Тагиле уже много сделано для создания среды, доступной для инвалидов. Имеющиеся проблемы известны администрации города и находятся на стадии решения.