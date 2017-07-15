Общественники осуществили проверку в нижнетагильских отделениях полиции (ФОТО)

Кроме того, участники акции проводили социологические опросы среди граждан.

Общественники рассказали, что все отделы полиции, как и полагается, оборудованы вывесками, оснащены пандусами и кнопками вызова для инвалидов. Состояние отделов в плане санитарии было оценено как хорошее и удовлетворительное. В коридорах отделов полиции есть информационные стенды, а также везде есть аптечки и кулеры с питьевой водой.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

Проверяя места, где принимают участковые уполномоченные, общественники заметили, что не везде есть современная техника. У участковых нет помощников, что является большим недостатком. Однако практически все участковые имеют необходимый автотранспорт.

Граждане, поучаствовавшие в опросах, отметили, что положительной чертой тагильской полиции является короткое время ожидания, а также вежливость сотрудников.

Очень рад, что вы заметили много позитивных изменений. И этот прогресс невозможен без ваших посещений. Здорово, что вы при проверке вы затронули и тематику качества оказания Государственных услуг гражданам. Все недостатки мы незамедлительно доложим начальнику управления МУ МВД России «Нижнетагильское» полковнику полиции Ибрагиму Абдулкадырову. Также каждый недостаток будет досконально разобран на рабочих совещаниях и все меры, от нас зависящие, будут предприняты, чтобы оперативно устранить эти недостатки констатировал начальник штаба Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник внутренней службы Дмитрий Поживильковский.