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Общественники осуществили проверку в нижнетагильских отделениях полиции (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники осуществили проверку в нижнетагильских отделениях полиции (ФОТО)

15 июля 2017, 09:00Общество
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