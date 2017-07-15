Уголовное дело о подкупе полицейского из Нижнего Тагила было передано в суд
15 июля 2017, 10:00Общество
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Дело по факту дачи взятки в отношении полицейского из Нижнего Тагила накануне было передано в суд.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, капитан Абукар Курбанов (на фото) попытался за 20 тысяч рублей купить себе должность ротного. Для этого он вызвал на разговор комбата Сергея Самкова, который после «предложения» обратился в службу безопасности.
Дело было передано в Пригородный суд Нижнего Тагила, передает Ura.ru. О дате судебного заседания пока не сообщается.
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