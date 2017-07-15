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Уголовное дело о подкупе полицейского из Нижнего Тагила было передано в суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело о подкупе полицейского из Нижнего Тагила было передано в суд

15 июля 2017, 10:00Общество
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