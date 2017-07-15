Владимир Путин обещал оказать помощь при строительстве детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле
15 июля 2017, 13:40Общество
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В ходе визита Владимира Путина в Екатеринбург ему были представлены проекты по улучшению инфраструктуры Свердловской области. После возвращения из столицы Урала президент полностью поддержал проекты и отдал распоряжения соответствующим инстанциям оказать любую поддержку при их реализации.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Вопрос о строительстве детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле направлен в адрес вице-премьера РФ Ольги Голодец. Также внимание вице-премьера потребуется при решении вопроса о помощи при возведении регионального центра неотложной помощи на базе ГКБ №40 в Екатеринбурге.
Для завершения строительства участка между трассами Пермь - Екатеринбург и Екатеринбург - Челябинск в рамках проекта Екатеринбургской кольцевой дороги требуется более 6 миллиардов рублей. Министру транспорта РФ поручено подготовить пакет рекомендации о поддержке данного проекта со стороны федеральных властей, сообщает Облгазета.
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