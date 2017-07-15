Владимир Путин обещал оказать помощь при строительстве детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле

Вопрос о строительстве детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле направлен в адрес вице-премьера РФ Ольги Голодец. Также внимание вице-премьера потребуется при решении вопроса о помощи при возведении регионального центра неотложной помощи на базе ГКБ №40 в Екатеринбурге.