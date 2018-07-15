Похожие на могилы клумбы появились в одном из дворов Верхней Пышмы

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В Верхней Пышме управляющая компания украсила двор дома по адресу улица Успенский проспект, 40а клумбами, которые, по мнению жильцов, похожи на могилы.
Источник: E1.RU
Металлические клумбы без цветов появились во дворе пятиэтажного дома неделю назад. После установки жители написали жалобу в управляющую компанию. Представители управляющей компании сообщили, что цветы жильцы дома должны посадить сами.
У нас в доме три пенсионерки, которые сажают цветы у подъездов. Эти клумбы нам не нужны. Мы хотим собрать подписи, чтобы клумбы демонтировали. Но пока не нашли человека, который этим займётся, сообщила одна из жительниц дома.
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Позже сотрудники управляющей компании облагородили клумбы цветами. Но жильцы дома продолжают настаивать на том, чтобы клумбы убрали.
Видео
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Видео: E1.ru
Управляющая компания «Объединение» отказалась прокомментировать ситуацию.
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