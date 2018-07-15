Похожие на могилы клумбы появились в одном из дворов Верхней Пышмы

Металлические клумбы без цветов появились во дворе пятиэтажного дома неделю назад. После установки жители написали жалобу в управляющую компанию. Представители управляющей компании сообщили, что цветы жильцы дома должны посадить сами.

У нас в доме три пенсионерки, которые сажают цветы у подъездов. Эти клумбы нам не нужны. Мы хотим собрать подписи, чтобы клумбы демонтировали. Но пока не нашли человека, который этим займётся, сообщила одна из жительниц дома.