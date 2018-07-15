Потолок рухнул в квартире жительницы Волчанска

В доме №60 по улице Угольной в Волчанске в одной из жилых квартир рухнул потолок. Жильцов в момент ЧП в помещении не было, пострадали только вещи на кухне. По словам хозяйки квартиры, проблемная ситуация сложилась не только с потолком на кухне, трещины имеются и в других комнатах.
8 июля в квартире жилого дома №60 по улице Угольной обрушился потолок на кухне. На видео, предоставленном сообществом «Вечерний Карпинск» видно, что несущие балки потолка были выполнены из дерева, которое уже прогнило.
В момент, когда потолок рухнул, никого в квартире не было, потому пострадали только бытовая электроника и мебель. Потолок находится в аварийном состоянии не только на кухне. В гостиной комнате вверху тоже видны трещины, от падения всю конструкцию удерживает только натяжные панели.
Хозяйка квартиры и жильцы дома обращались в коммунальные службы. Однако оттуда, с её слов, приходят лишь формальные отписки. Дом №60 по улице Угольной, в соответствии с письмом из администрации Волчанского городского округа, поставлен в очередь на капитальный ремонт на 2024 год.