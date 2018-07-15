Потолок рухнул в квартире жительницы Волчанска

8 июля в квартире жилого дома №60 по улице Угольной обрушился потолок на кухне. На видео, предоставленном сообществом «Вечерний Карпинск» видно, что несущие балки потолка были выполнены из дерева, которое уже прогнило.

Видео Видео: «Вечерний Карпинск»

В момент, когда потолок рухнул, никого в квартире не было, потому пострадали только бытовая электроника и мебель. Потолок находится в аварийном состоянии не только на кухне. В гостиной комнате вверху тоже видны трещины, от падения всю конструкцию удерживает только натяжные панели.