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Потолок рухнул в квартире жительницы Волчанска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2018 07 15 16 05 26

Потолок рухнул в квартире жительницы Волчанска

Сегодня, 19:00Общество
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