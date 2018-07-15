РПЦ примет решение по вопросу «екатеринбургских останков» через два года

Окончательная позиция русской православной церкви по вопросу признания ей подлинности «екатеринбургских останков» будет сформулирована на Архиерейском соборе РПЦ, который состоится через два года.
Священный Синод, заседание которого прошло 14 июля в Екатеринбурге, не будет выносить решение по этому вопросу.
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассказал о позиции церкви. Отец Александр Волков пояснил, что работа по вопросу «екатеринбургским останкам» сейчас ведется несколькими специальными комиссиями, которые изучают вопрос.
Результаты работы комиссий будут представлены Архиерейскому собору, который состоится через два года.
РПЦ не признает останки, найденные в 1991 году под Екатеринбургом, мощами членов царской семьи. В 1998 году правительство признало подлинность останков. Они были захоронены в Санкт-Петербурге. В 2007 году были найдены еще два скелета: предположительно, княжны Марии и царевича Алексея, подлинность которых также не признана церковью.