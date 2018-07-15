РПЦ примет решение по вопросу «екатеринбургских останков» через два года

Священный Синод, заседание которого прошло 14 июля в Екатеринбурге, не будет выносить решение по этому вопросу.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассказал о позиции церкви. Отец Александр Волков пояснил, что работа по вопросу «екатеринбургским останкам» сейчас ведется несколькими специальными комиссиями, которые изучают вопрос.

РПЦ не признает останки, найденные в 1991 году под Екатеринбургом, мощами членов царской семьи. В 1998 году правительство признало подлинность останков. Они были захоронены в Санкт-Петербурге. В 2007 году были найдены еще два скелета: предположительно, княжны Марии и царевича Алексея, подлинность которых также не признана церковью.