Специалисты из Екатеринбурга осуществят снос здания ТЦ «Зимняя вишня»

16 июля 2018 года в Кемерово продолжится снос здания торгового центра «Зимняя вишня» с помощью специальной техники из Екатеринбурга.
Планируется демонтировать наружное оборудование, разобрать шлагбаумы на территории ТЦ и вентиляционное оборудование на кровле здания.
Само строение будет демонтировано при помощи спецтехники из Екатеринбурга. Специалисты из уральской столицы приедут в Кемерово 16 июля, в понедельник.
Разбирать здание торгового центра начали 15 мая. Работы были приостановлены по причине того, что здание находилось под арестом.
На днях стало известно, что процедура демонтажа согласована с собственниками и ограничений в отношении здания и земельных участков нет.
14 июля начался разбор внешних элементов, 19 июля тяжелая техника приступит к работе.
Торговый центр включает в себя семь зданий. 40 собственников являются его владельцами. ТЦ признан вещественным доказательством по уголовному делу.
К началу осени на месте здания торгового центра будет находиться сквер и стихийный мемориал, который появился на следующее утро после пожара и был разобран в июне.