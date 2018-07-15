Специалисты из Екатеринбурга осуществят снос здания ТЦ «Зимняя вишня»

Планируется демонтировать наружное оборудование, разобрать шлагбаумы на территории ТЦ и вентиляционное оборудование на кровле здания.

Само строение будет демонтировано при помощи спецтехники из Екатеринбурга. Специалисты из уральской столицы приедут в Кемерово 16 июля, в понедельник.

Разбирать здание торгового центра начали 15 мая. Работы были приостановлены по причине того, что здание находилось под арестом.

На днях стало известно, что процедура демонтажа согласована с собственниками и ограничений в отношении здания и земельных участков нет.

14 июля начался разбор внешних элементов, 19 июля тяжелая техника приступит к работе.

Торговый центр включает в себя семь зданий. 40 собственников являются его владельцами. ТЦ признан вещественным доказательством по уголовному делу.