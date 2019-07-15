Эксперты рассказали о способах обмана российских туристов в Турции
Сегодня, 10:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По сообщению экспертов в сфере туризма, в Турции россиянам продают разбавленный алкоголь и повторно выставляют продукты на шведский стол, пишет Ура.ру со ссылкой на слова директора «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева.
Эксперт рассказал, что россиянам продают разбавленные коктейли, чтобы сэкономить на алкоголе, могут использовать спиртное, отличающиеся от указанного в прайсе. Туристам рекомендуют следить, из какой бутылки наливает алкоголь в коктейли бармен, и сообщать о нарушениях менеджерам отелей.
Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык ранее рассказал, что турецкие отели повторно выставляют продукты для шведского стола. Речь идет об оливках, сыре, меде, джемах и иных нескоропортящихся продуктах питания.
Причиной снижения качества сервиса в Турции эксперты считают увеличение турпотока.
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