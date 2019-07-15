Эксперты рассказали о способах обмана российских туристов в Турции

Эксперт рассказал, что россиянам продают разбавленные коктейли, чтобы сэкономить на алкоголе, могут использовать спиртное, отличающиеся от указанного в прайсе. Туристам рекомендуют следить, из какой бутылки наливает алкоголь в коктейли бармен, и сообщать о нарушениях менеджерам отелей.