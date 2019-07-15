Мэрия потребовала снести знаменитый недострой Екатеринбурга

Недострой «Призма» в Екатеринбурге не могут сдать уже 14 лет, в настоящий момент собственника признали банкротом. Здание состоит из трех частей. Первая и вторая части, торговые центры и парковки, были построены с разрешения мэрии и Минстроя и сданы в эксплуатацию. Третья часть, 36-этажная высотка, возведена незаконно. Мэрия Екатеринбурга требует снести пристрой с 8 по 36 этаж.