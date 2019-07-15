Мэрия потребовала снести знаменитый недострой Екатеринбурга
Сегодня, 19:13ОбществоФото: Яндекс.Карты
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Администрация Екатеринбурга подала в суд иск о сносе третей части знаменитого недостроя у железнодорожного вокзала, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Недострой «Призма» в Екатеринбурге не могут сдать уже 14 лет, в настоящий момент собственника признали банкротом. Здание состоит из трех частей. Первая и вторая части, торговые центры и парковки, были построены с разрешения мэрии и Минстроя и сданы в эксплуатацию. Третья часть, 36-этажная высотка, возведена незаконно. Мэрия Екатеринбурга требует снести пристрой с 8 по 36 этаж.
Как сообщает 66.ру, снос здания обойдется в 480 миллионов рублей, в мэрии данную информацию не подтвердили. Ответчиками по делу выступают «Розтех», «Звездный дар», «Инвек» и торгово-выставочный центр «Европейский».
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