Россияне смогут оформлять электронные паспорта в криптокабинах
Сегодня, 20:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Криптокабины, которые были разработаны для оформления загранпаспортов нового поколения, могут использоваться для оформления электронных российских паспортов, пишут «Известия» со ссылкой на заявление гендиректора концерна «Автоматика» Владимира Кабанова.
Криптокабины были продемонстрированы на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Планируется, что уже в этом году начнется их практическое тестирование в МФЦ Москвы, Московской области и Краснодара, а к концу года они могут появиться во всех МФЦ.
Предполагается, что россиянин с персонализированным бланком паспорта будет заходить в кабину, где будет осуществляться считывание его биометрических данных, а затем активация микросхемы паспорта.
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