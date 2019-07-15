Свердловчанка незаконно получила из бюджета области 17,3 миллиона рублей
В Карпинске вынесен приговор Наталье Хохловой, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что, работая бухгалтером МКУ «Управление коммунального хозяйства», с 2011 по 2018 год женщина злоупотребила доверием руководства и подделала ряд документов на получение льгот на коммунальные услуги. В специальную программу она вносила список лиц якобы нуждающихся в компенсации за услуги ЖКХ, заверяла документы электронной подписью руководителей и направляла в банк. После получения денежных средств Хохлова передавала документы для получения компенсации из бюджета Свердловской области. Своими действиями она нанесла ущерб региону в размере более 17,3 миллиона рублей.
Хохлова приговорена к трем годам и девяти месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания до наступления 14-летия сына. Также женщину обязали в полном объеме возместить ущерб, причиненный региональной казне.