Свердловчанка незаконно получила из бюджета области 17,3 миллиона рублей

Установлено, что, работая бухгалтером МКУ «Управление коммунального хозяйства», с 2011 по 2018 год женщина злоупотребила доверием руководства и подделала ряд документов на получение льгот на коммунальные услуги. В специальную программу она вносила список лиц якобы нуждающихся в компенсации за услуги ЖКХ, заверяла документы электронной подписью руководителей и направляла в банк. После получения денежных средств Хохлова передавала документы для получения компенсации из бюджета Свердловской области. Своими действиями она нанесла ущерб региону в размере более 17,3 миллиона рублей.