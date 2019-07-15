Тагильский подрядчик заплатит за разбитую на разрытой дороге машину
Машина тагильчанки угодила в разрытую на пр. Мира дорожниками канаву, за что суд взыскал с компании «Уралстроймонтаж» 80 тысяч рублей, сообщается на сайте Свердловского облсуда.
В августе прошлого года вечером автоледи не увидела, что на дороге ведутся работы. Женщина съехала в канаву, от чего машина опрокинулась. Повреждения автомобиля оценены в 62 тысячи 600 рублей.
Владелец транспорта подал в суд иск с просьбой взыскать с «Уралстроймонтаж» стоимость ремонта и расходы на судебное разбирательство. Общая сумма составила 80 тысяч 178 рублей.
В ходе расследования установили, что ООО «Уралстроймонтаж» не обеспечил безопасное движение на ремонтируемом участке дороги. Знак об ограничении скорости был установлен дальше от места опрокидывания автомобиля, а территория не освещалась.
Суд полностью удовлетворил требования истца, однако компания подала апелляцию, в которой говорилось, что женщина превысила скорость. Судебная коллегия оставила результат первой инстанции без изменений.