В Екатеринбурге двое мужчин предстанут перед судом за торговлю наркотиками
В отношении двух екатеринбуржцев возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие считает, что группа работала на территории Свердловской области с февраля по октябрь 2018 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно материалам уголовного дела, для сбыта наркотиков подозреваемые использовали систему тайников на территории Екатеринбурга, покупателями были люди из городов Свердловской области. Оплата осуществлялась безналичным расчётом, покупка осуществлялась через интернет-магазин.
Всё, что оставалось сделать двум екатеринбуржцам — принять заказ, расфасовать нужный наркотик в полимерный пакетик, а потом заложить в тайник. Лично подозреваемые знакомы не были, общение происходило посредством интернет-мессенджера. В момент задержания оперативники изъяли у мужчин более 60 грамм синтетического наркотика.
15 июля материалы уголовного дела были направлены в Кировский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция по статье, которую предъявили задержанным, составляет до 15 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что слесарь из Красноярска организовал в Екатеринбурге нарколабораторию. Поработать сибиряку удалось в течение двух месяцев, товар он распространял с помощью закладок.