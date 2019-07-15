В Екатеринбурге на улицы начали выпускать отловленных собак
Сегодня, 14:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В рамках нового закона об ответственном отношении к животным в Екатеринбурге на улицы начали выпускать ранее отловленных собак, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Как заявили в мэрии Екатеринбурга, 15 июля планируется отпустить на волю двух собак, еще пять четвероногих отпущены на прошлой неделе. Животные обработаны от паразитов и чипированы. Также собакам на уши прикрепляют специальные бирки, чтобы животное не отловили повторно.
Согласно новым требованием законодательства, усыплять бездомных животных запрещено, если собака не опасна, то ее необходимо выпускать в «естественную среду».
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