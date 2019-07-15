В Екатеринбурге на улицы начали выпускать отловленных собак

Как заявили в мэрии Екатеринбурга, 15 июля планируется отпустить на волю двух собак, еще пять четвероногих отпущены на прошлой неделе. Животные обработаны от паразитов и чипированы. Также собакам на уши прикрепляют специальные бирки, чтобы животное не отловили повторно.