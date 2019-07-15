В Екатеринбурге назначен новый директор ДИВСа

Распоряжение о назначении Гарбузова, по сообщению инсайдера, в минувшую пятницу подписал глава региона Евгений Куйвашев. В правительстве официальных комментариев касательно назначения пока не дают.

Ранее в СМИ появились сведения, что с прежним директором Геннадием Севастьяновым не планируют продлевать контракт. Весной этого года его заместителем была назначена скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких. Источники сообщали, что пост руководителя ДИВСа может достаться именно ей.