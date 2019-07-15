В Екатеринбурге продают пентхаус с бассейном на крыше

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На улице Московской в столице Урала на продажу выставлен пентхаус на 25-27 этажах, особенность недвижимости в том, что покупатель вместе с квартирой получит собственный бассейн, расположенный на крыше, сообщает N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Стоимость пентхауса — 60,5 миллиона рублей. Квартира двухуровневая, с панорамными окнами, покупателям обещают «шикарный вид на Екатеринбург». В квартире пять комнат и оборудовано столько же санузлов. Общая площадь недвижимости — 510 квадратных метров, при этом, гостиная занимает 107 квадратных метров, а кухня только 20.
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Помимо этого, продавец сообщает, что в пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт из европейских материалов.
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