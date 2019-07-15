В Екатеринбурге продают пентхаус с бассейном на крыше

Стоимость пентхауса — 60,5 миллиона рублей. Квартира двухуровневая, с панорамными окнами, покупателям обещают «шикарный вид на Екатеринбург». В квартире пять комнат и оборудовано столько же санузлов. Общая площадь недвижимости — 510 квадратных метров, при этом, гостиная занимает 107 квадратных метров, а кухня только 20.