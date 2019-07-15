В Кольцово задержали гражданина Таджикистана с тремя миллионами рублей

Как пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин, в последнее время все чаще фиксируются случаи провоза иностранными гражданами крупных сумм денег. Это может быть связано с ограничением ЦБ на переводы в страны Средней Азии. Теперь трудовые мигранты могут перевести на родину не более 100 тысяч рублей ежемесячно.