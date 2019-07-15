В Кольцово задержали гражданина Таджикистана с тремя миллионами рублей
Сегодня, 14:11ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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В Екатеринбурге таможенники задержали гражданина Таджикистана, который пытался пронести через «зеленый коридор» в Кольцово три миллиона рублей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Как пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин, в последнее время все чаще фиксируются случаи провоза иностранными гражданами крупных сумм денег. Это может быть связано с ограничением ЦБ на переводы в страны Средней Азии. Теперь трудовые мигранты могут перевести на родину не более 100 тысяч рублей ежемесячно.
При перелете в другие страны пассажиры могут провезти не более 10 тысяч долларов наличными. Гражданин Таджикистана не смог объяснить таможенникам, откуда у него появилась крупная денежная сумма. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье контрабанда наличных денежных средств.
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