В России задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Сегодня, 12:34ОбществоФото: Официальный сайт АО "Новый поток"
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Основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в Шереметьево 13 июля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Бизнесмена задержали в момент возвращения из заграничной командировки, он доставлен в следственный департамент МВД России. Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу. По какой статье возбуждено дело официально не сообщается.
Как пишет «Коммерсант», бизнесмена подозревают в хищении кредитных средств банков на сумму более трех миллиардов долларов. Издание уточняет, что речь идет о «Сбербанке», «Абсолют банке» и «Промсвязьбанке».
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