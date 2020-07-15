Более трех тысяч преступлений зарегистрировано в Нижнем Тагиле и ГГО за шесть месяцев

Впервые за 10 лет подразделения работали в условиях роста преступности (6,9%). Также полковник Абдулкадыров отметил, что на высоком уровне остается раскрываемость преступлений, находящихся, на ежедневном контроле руководителя МУ. По его словам, раскрываемость умышленных убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью составляет 100%, разбоев - 100%, грабежей – 97,1%, квартирных краж – 73,2%, краж автотранспорта – 66,7%, раскрыты все угоны автотранспорта.

Представитель МВД отметил, что растет число мошенничеств в информационной сфере. С начала 2020 года рост этих преступлений составил 14,2% (451 преступление). В половину возросло число уголовных дел, которые возбудили по фактам краж денег через эту сферу.