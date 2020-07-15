Двоих уральцев осудили за убийство трех человек новогодней гирляндой и ледорубом

Так, мужчина 1997 года рождения и его сожительница 1995 года рождения признаны виновными в групповом убийстве (пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в надругательстве над телами умерших (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

В ходе рассмотрения дела в суде были предоставлены доказательства совершения преступления подсудимыми в ночь на 21 февраля.

Причиной расправы над родственниками стала личная неприязнь. Семья проживала в одноим частном доме. Из-за постоянных ссор, в том числе из-за ненадлежащей заботы подсудимых о своих детях, злоумышленники решили расправиться с родственниками.

Находясь в нетрезвом состоянии мужчина и его сожительница расправились над родными с помощью ножей, ледоруба, новогодней электрической гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами.

Подсудимый в отношении одного из умерших совершил надругательство.

Тела подсудимые скрыли в подполе дома и заколотили лаз в него гвоздями, а затем накрыли половиками и поставили тяжелую тумбочку.

Кроме того, в ночь на 28 февраля подсудимый совершил еще одно убийство. Погибший оказался знакомым семьи, который пришел в гости и вступил в конфликт. Его тело было спрятано в сенях дома.

Мать убитого знакомого обратилась в полицию о пропаже своего сына.