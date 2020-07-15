«Единая Россия» подготовит меры по сдерживанию цен на медикаменты

Отмечается, что федеральное правительство при активном содействии «Единой России» разработало закон об удаленной продаже медикаментов. Как пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, законопроект начал действовать в апреле и уже продемонстрировал свою эффективность.

«Это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. И, безусловно, для повышения доступности лекарств для конечных потребителей. В партии уже подготовили ряд конкретных предложений по этому вопросу, в скором будущем их обсудят с Минздравом, Росздравнадзором и субъектами рынка», — заявил Турчак.

Как пишет nashgorod.ru, также в партии хотят предложить наработки в сфере госзакупок медикаментов. Они позволят уменьшить стоимость контрактов и обеспечить доставку лекарств в самые удаленные и труднодоступные регионы страны.

Также «Единая Россия» в регионах наблюдает за тем, чтобы людям не продавались контрафактные медикаменты и не завышалась стоимость лекарств.

«Так, с 1 июля этого года вступили в силу новые правила маркировки лекарств. Каждому человеку благодаря этой мере доступно отслеживать легальность происхождения медикамента, дата и место его выпуска», — пояснил Андрей Турчак.

Помимо этого, в «Единой России» также подготовили поправки к законопроекту об обязательной маркировке — теперь у правительства есть право отложить ее до 1 октября. Это представляет особенную важность в постпандемический период, когда спрос на лекарства явно не будет падать, но при этом возможное увеличение цен лишит граждан возможности их покупки.

По сути, новые инициативы выступят продолжением мер поддержки населения, которые «Единая Россия» совместно с правительством претворила в жизнь во время эпидемии. Напомним, в общенациональный план по восстановлению экономики была включена инициатива единороссов, направленная на сдерживание цен на лекарства за счет прямого субсидирования и льготного кредитования для производителей медикаментов в процессе закупки фармсубстанций. Кроме этого, правительство уже учло предложение «Единой России» относительно упрощения регистрации лекарств для тяжелобольных детей. Принятые меры привели к повышению доступности этой категории медикаментов.

Правительство также рассматривает закон «Единой России» о регламентации деятельности аптек. В документе прописывается понятие аптечной сети, ограничивается количество входящих в нее организаций, разделяются коммерческие и некоммерческие аптеки. Кроме этого, фармацевтов обязали говорить покупателям о наличии отечественных аналогов импортных лекарств. А ФАПам разрешена реализация лекарств без установки специального аптечного оборудования. Также было введено понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут осуществлять доставку медикаментов в отдаленные населенные пункты.

Также Минздрав и Минтруда выступили за инициативу партии о разработке единого стандарта безопасности для работников сферы медицины. Он предусматривает не только полноценное обеспечение всеми средствами индивидуальной защиты, но и изменение маршрутизации пациентов, перенастройку работы клиник — в том числе и для того, чтобы свести к минимуму риски возникновения эпидемий инфекционных заболеваний в медицинских учреждениях, передает интернет-портал ER.ru.

Кроме всего, были повышены суммы выплат по больничным листам. Члены фракции «Единой России» в Госдуме единогласно выступили в поддержку правительственного законопроекта об увеличении минимальной выплаты до уровня МРОТ.

«Мы в короткие сроки собрали партийные взносы, которые стараемся использовать максимально эффективно, предварительно посоветовавшись с медиками. Так, две больницы получили автомобили, на которых врачи уже выезжают к пациентам. В ближайшее время мы направим часть собранных взносов на приобретение медицинских аппаратов для одной из больниц.