Эксперты нашли нарушения в работе «Выксунского водоканала»

Как сообщает NewsNN, в Выксе есть четыре пруда, которые используются как водохранилища, - Вильский, Нижний, Верхневыксунский и Западный. Восемь лет назад из-за прорыва дамбы уже затапливало поселок Виля. Тогда под водой оказались десять домов. Суд признал, что это произошло из-за неисправности плотины. ВМЗ (Выксунский металлургический завод), являющийся на тот момент владельцем сооружений, выплачивал по 500 тысяч рублей хозяевам затопленных домовладений.

Проверка других плотин, проведенная в 2018 году, показала необходимость их реконструкции. Через год ВМЗ безвозмездно передал сооружения администрации Выксы, а она в свою очередь - «Выксунскому водоканалу» (бывшему МУП «Стоки»). Однако у последнего предприятия отсутствуют возможности для технического обслуживания таких плотин и нет лицензии на проведение подобных работ. В результате ремонт сделан не был.

Канализация является еще одной проблемой города. «Выксунский водоканал» сейчас строит новые коммуникации для водоотведения в поселке Досчатое, из-за чего есть угроза загрязнения местной реки. Ранее отходы предприятий сливались в Оку. По словам директора «Выксунского водоканала» Сергея Койшева, сейчас полным ходом идет реконструкция очистных сооружений в поселке. Кроме этого, к ним прокладывается напорный коллектор.

На выполнение работ по данному проекту из федерального бюджета выделили 645 миллионов рублей. При этом проблема с канализацией в центральных районах Выксы не решается. Местные жители, долгие годы живущие без канализации, готовы за свой счет соорудить напорный коллектор и насосную станцию. Однако они боятся, что все это перейдет к городской администрации. «Выксунский водоканал» не планирует строить здесь новые сооружения из-за долгого срока их окупаемости.

В прошлые годы в деятельности предприятия обнаружился ряд серьезных нарушений. В 2018 году таковые были зафиксированы Роспотребнадзором. А в 2017 году за «Выксунским водоканалом» числились нарушения природоохранного законодательства и факты слива отходов около поселков. Помимо этого, предприятие заплатило штраф в размере 160 тысяч рублей из-за отсутствия проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.