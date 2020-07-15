Еще три детских лагеря Нижнего Тагила примут детей на первую смену

Это лагеря «Уральский огонек», «Антоновский» и «Звонкие голоса». В то же время пройдет приемка ЗОЛ «Солнечный». Решение об открытии первой смены в нем состоится немного позднее.

По данным заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, с 7 июля уже начал свою работу ДОЛ «Звездный», а также ЗОЛ «Золотой луг».

Учреждения приняли 130 и 94 ребенка соответственно.

Валерий Суров рассказал, что учреждения работают в режиме обсервации. Длительность смены составляет 14 дней, а воспитатели и дети не покидают территорию лагеря. Кроме того, родители не навещают детей.

Отмечается, что трижды в день каждому ребенку и персоналу измеряется температура и проводится осмотр. В каждом корпусе и комнате есть антибактериальные коврики, специальные облучатели и рециркуляторы.