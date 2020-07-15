Евгений Куйвашев рассказал о снижении уровня смертности за шесть месяцев этого года
В первом полугодии 2020 года уровень смертности в целом по Свердловской области снизился на 0,6%. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев.
По словам Куйвашева, из 29 221 смерти, зарегистрированной в 2020 году, 50,3% случаев связаны с болезнями системы кровообращения, еще 17,1% — с новообразованиями, 6,1% — с заболеваниями органов пищеварения, 2,6% — с заболеваниями органов дыхания. Внешние причины смерти наблюдаются в 8,4% случаев.
Конечно, во время пандемии коронавируса много сил направлено на предотвращение смертей от новой инфекции. На сегодняшний день от осложнений умерло 175 человек с COVID-19. Для лечения больных пневмониями и коронавирусом организовано 6 847 коек в 44 больницах, рассказывает губернатор.
Он отметил, что медикаменты в больницах имеются в достаточном количестве, в том числе и «Авифавир». Из 300 закупленных ранее упаковок, осталось 70.
Так как врачи говорят об эффективности этого лекарства, мы планируем закупить еще 3000 упаковок», сказал Куйвашев.
Кроме того, медиками было заготовлено 60 литров плазмы, в которой содержатся антитела к коронавирусу, а также организовано 1200 мест для лечения бессимптомных больных и увеличено число тестов на выявление инфекции.
Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области было подтверждено 263 новых случаев заражения коронавирусом, а в общей сложности с начала пандемии выявлено 16 635 случаев заболевания.