Евгений Куйвашев рассказал о снижении уровня смертности за шесть месяцев этого года

По словам Куйвашева, из 29 221 смерти, зарегистрированной в 2020 году, 50,3% случаев связаны с болезнями системы кровообращения, еще 17,1% — с новообразованиями, 6,1% — с заболеваниями органов пищеварения, 2,6% — с заболеваниями органов дыхания. Внешние причины смерти наблюдаются в 8,4% случаев.

Конечно, во время пандемии коронавируса много сил направлено на предотвращение смертей от новой инфекции. На сегодняшний день от осложнений умерло 175 человек с COVID-19. Для лечения больных пневмониями и коронавирусом организовано 6 847 коек в 44 больницах, рассказывает губернатор.

Он отметил, что медикаменты в больницах имеются в достаточном количестве, в том числе и «Авифавир». Из 300 закупленных ранее упаковок, осталось 70.

Так как врачи говорят об эффективности этого лекарства, мы планируем закупить еще 3000 упаковок», сказал Куйвашев.

Кроме того, медиками было заготовлено 60 литров плазмы, в которой содержатся антитела к коронавирусу, а также организовано 1200 мест для лечения бессимптомных больных и увеличено число тестов на выявление инфекции.