Иван Голунов потребовал с экс-полицейских пять миллионов за незаконное задержание
Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск к пятерым бывшим полицейским, которые задержали его в июне 2019 года по делу о наркотиках. Он потребовал с них пять миллионов рублей, пишет издание, в котором трудится журналист.
Голунов заявил, что он вместе с адвокатом подал гражданский иск за незаконное задержание и некачественную работу. Он считает, что работа действующих в тот момент полицейских не имела отношения к борьбе с наркотиками.
Голунов требует вернуть доход, который они получили за время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков. Если иск будет удовлетворен, журналист направит средства на благотворительность.
Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс. В результате 11 июня 2019 года главой МВД России Владимиром Колокольцевым было принято решение о прекращении уголовного дела из-за недостаточности улик. Журналиста отпустили, а двух руководителей У МВД Москвы уволили.
Также были задержаны бывшие сотрудники полиции. По версии следствия, они сфабриковали улики против Голунова, подложив ему запрещенные вещества. Их обвинили в фальсификации доказательств, а также хранении наркотических средств.