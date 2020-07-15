Иван Голунов потребовал с экс-полицейских пять миллионов за незаконное задержание

Голунов заявил, что он вместе с адвокатом подал гражданский иск за незаконное задержание и некачественную работу. Он считает, что работа действующих в тот момент полицейских не имела отношения к борьбе с наркотиками.

Голунов требует вернуть доход, который они получили за время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков. Если иск будет удовлетворен, журналист направит средства на благотворительность.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс. В результате 11 июня 2019 года главой МВД России Владимиром Колокольцевым было принято решение о прекращении уголовного дела из-за недостаточности улик. Журналиста отпустили, а двух руководителей У МВД Москвы уволили.