На Урале вынесен приговор полицейским за изнасилование девушки в патрульной машине

Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов проведут шесть лет в тюрьме, а Вадим Мустафин — шесть с половиной лет. Всех обвиняемых отправят в колонию общего режима.

Адвокат полицейских сообщает, что они будут обжаловать приговор.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что по итогам проведенной проверки был подписан приказ с жесткими мерами реагирования на эту ситуацию. Все трое полицейских уволены из органов МВД, три должностных лица переведены в нижестоящие должности, еще восьми — предупреждены о неполном служебном соответствии, являющимся одной из наиболее суровых мер, за которой следует увольнение.

Кроме того, в приказ о привлечении к ответственности за допущенное ЧП с личным составом были включены три представителя регионального главка МВД. Что касается самих работников ППС, то они давно уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и теперь понесут предусмотренную законом уголовную ответственность,отметил полковник Горелых.