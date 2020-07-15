Особенности выбора и укладки кварцвиниловой плитки

Из-за своей стойкости к загрязнению, простому способу ухода и выносливости к различным видам внешнего воздействия, кварцвинил можно укладывать в прихожих или помещениях с большой интенсивностью движения.

Разные производители виниловых полов используют разные технологии и составы компонентов в процентном соотношении. Кварцевый песок используется в пределах 30-70%, добавляются пластификаторы, красящие вещества, смолы и стружка натуральной древесины.

Конструкция кварцвиниловой плитки Плитка состоит из 5 слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:

Нижний слой представляет собой звукоизолирующую подложку, которая изготавливается из чистого поливинилхлорида. Следящим идет армирующий слой из ПВХ и стекловолокна. Средний – основной слой. Является несущим. Это прослойка ПВХ и кварцевого песка. Декоративный слой – отвечает за внешний вид плитки. Рисунок наносится на пленку при помощи фотопечати. Защитный слой – это винил и полиуретан.

За счет использования стекловолокна и кварцевого песка, плитка становится очень прочной и долговечной. Она сохраняет свою пластичность и удобна в процессе монтажа. Внешняя поверхность устойчива к царапинам и другим повреждениям.

Сравнение с ПВХ плиткой После укладки пвх-плитки в доме продолжительное время ощущается запах пластмассы. Для производства таких полов часто используют вторичное сырье, поэтому такой пол можно считать, произведенным из мусора. Производство за счет использования вторичного сырья сокращает стоимость готового продукта в несколько раз.

Пол такого типа может крошиться, а планки изменяют свои размеры под действием перепадов температуры.

ПВХ плитка изготавливается из первичного сырья только в Европе, поэтому выбирая такой пол обращайте внимание, в какой стране он сделан. По сравнению с первым вариантом, плитка более качественная, экологически безопасная и долговечная.

Преимущества и недостатки винилового ламината Виниловый ламинат имеет множество преимуществ, но также не обделен недостатками. Давайте рассмотрим приятные моменты этого пола:

Виниловый пол отличается высокой стойкостью к загрязнению, повышенной влажности, песку и другим факторам, которые могу нанести вред покрытию.

Это недорогой материал, который послужит очень долго, без изменения внешнего вида.

Быстрый и простой монтаж, не требующий сложной подготовки.

Пол готов сразу к эксплуатации после монтажа.

Разнообразие дизайнов, цветов и размеров.

Невысокая стоимость.

Пачка материала имеет незначительный вес.

Срок службы до 25 лет.

К недостаткам покрытия можно отнести следующее:

Это не натуральное напольное покрытие, хоть и считается экологически чистым и безопасным материалом.

Перед укладкой нужно иметь идеально ровное основание пола.

На рынке встречается большое количество поддельных материалов, которые дешевле оригинала, но по своим характеристикам очень отличаются. Такие полы плохо пахнут и служат не долго.

Укладка кварцвинилового пола Укладку кварц-виниловой плитки можно выполнять двумя способами: замковым соединением и на клей.

Перед укладкой плитку привозят в помещение, где она будет использоваться, и оставляют «отлежаться» на пару суток. Для монтажа нужны будут такие инструменты: строительный нож, уровень, рулетка, зубчатый шпатель (если на акриловый клей производится укладка).

Помещение нужно грамотно разбить и поставить метки к центру. Укладка производится от центра к стенкам.

Бесклеевое замковое соединение позволяет производить монтаж быстро. Оно ничем не отличается от укладки паркетной доски или другого аналогичного покрытия.

Производители Как мы уже говорили на рынке очень много поддельных материалов, которые стоят дешевле, но по качеству отличаются. Мы рекомендуем покупать продукцию в специализированных магазинах, которые имеют оригинальные сертификаты качества на продукцию.

К основным производителям кварцвиниловой плитки относятся: Aquafloor, Forbo Flooring Systems, NATURA, Rocko и другие.

Обязательно при выборе спрашивайте продавца о наличии сертификата качества, стране производителя. Если таких документов нет, то есть вероятность, что могут продать подделку.

На что обращать внимание при выборе Первое на что мы обращаем внимание – это внешний вид. Понравилось – значит берем. Но не всегда достаточно выбирать по внешним данным. Нужно обращать внимание и на технические характеристики отделочного материала. Наши специалисты рекомендуют обратить на такие характеристики кварцвинила:

Для домашнего использования износостойкость – 32-42

Для коммерческого использования износостойкость – 42-43

Наши специалисты рекомендуют обращать внимание не только на заявленный класс износостойкости, но и на производителя. К важным параметрам мы относим: экологичность, добротность замкового соединения, качество материалов. Мы рекомендуем бельгийское покрытие Fine Floor, на которое мы не встречали отрицательных отзывов.

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