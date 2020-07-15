Пeрexoди в онлайн! АО «НТЭСК» запустила мобильное приложение «Коммуналка онлайн»
Сегодня, 09:00Общество
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Приложение можно скачать в Play Маркет и App Store. Оплачивайте квитанции и передавайте показания с мобильного телефона, не выходя из дома.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией АО «НТЭСК» рекомендует клиентам обращаться в офисы только в случае острой необходимости и напоминает, что в энергокомпании реализован ряд простых в использовании дистанционных сервисов.
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Фото: АО «НТЭСК»
Клиенты компании – физические лица могут дистанционно:
1. передать показания:
- позвонив в колл-центр по номерам 8 (3435) 230-255 в Нижнем Тагиле или 8 (34356) 44-331 в Невьянске (с возможностью передачи показаний в тональном режиме, следуя инструкции автоинформатора);
- через форму на главной странице сайта www.ntesk.ru (без регистрации);
- через «Личный кабинет» на сайте https://lk.ntesk.ru/ (с регистрацией);
- через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store.
2. оплатить квитанцию:
- онлайн в «Личном кабинете» на сайте https://lk.ntesk.ru/;
- через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store;
- через форму на главной странице сайта www.ntesk.ru (без регистрации);
- через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».
3. получить консультацию специалиста:
- по телефону многоканального колл-центра. Номер в Нижнем Тагиле - 8 (3435) 230-255, в Невьянске - 8 (34356) 44-340;
- направив обращение через «Личный кабинет» на сайте https://lk.ntesk.ru/;
- через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store;
- направив обращение через интернет-приемную по ссылке https://ntesk.ru/kontakty/internet-priemnaya.
Клиенты компании – юридические лица теперь могут:
- получать расчетные документы и акты сверки через систему электронного документооборота «Контур.Диадок»;
- передать показания по электронной почте pokaz_ul@ntesk.ru, а также позвонив по номерам 8 (3435) 230-474 в Нижнем Тагиле или 8 (34356) 44-340 в Невьянске;
- оплатить счет в онлайн-приложениях банков безналичным платежом по указанным в расчетных документах реквизитам.
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