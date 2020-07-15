Прокуратура начала проверку из-за продажи дома с сотней семей под Нижним Тагилом

Из информации арбитражного управляющего банком следует, что в данном общежитии проживает свыше ста человек, некоторые из которых в нем зарегистрированы. Однако, как отмечается, договоры найма жилых помещений в данном общежитии гражданами с собственником не заключались, но вопрос выселения граждан из реализуемого имущества банка, а именно, данного здания, не ставился.