Сломал ребра: свердловчанину дали 10 лет тюрьмы за избиение своего 79-летнего деда

Мужчина признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), а также по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в январе 2020 года подсудимый, проживающий совместно со своим 79-летним дедом, дважды наносил ему телесные повреждения в виде перелома ребер. Конфликты возникали из-за того, что пожилой мужчина не мог в полной мере обеспечить себя в быту.

Кроме того, в период 7 по 11 февраля 2020 года Мельников, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта с дедушкой, нанес ему не меньше четырех ударов руками и ногами в области грудной клетки и головы, причиним множественные двухсторонние переломы ребер. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.