Спортивную площадку на 9-м поселке в Нижнем Тагиле планируют сдать в августе

Он отметил, что работа ведется в соответствии с графиком. На данный момент порядка 30% работ уже выполнены.

По данным директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на площадке уже сделана вертикальная планировка многофункциональных спортивных и детских площадок, уложены бордюры и сети наружного освещения, а также начат монтаж сцены, на которой появится подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В производственных цехах уже изготавливаются ограждение и борта корта для мини-футбола и хоккея. Кроме того, закупаются малые архитектурные формы.

Игорь Васильев отмечает, что по контракту сдача объекта запланирована на октябрь, но основные работы планируется завершить в августе.