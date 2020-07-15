Свердловский Роспотребнадзор обязал Евгения Куйвашева носить маску

Письмо было направлено в ответ на обращение правозащитника Дмитрия Калинина. Он направил жалобу на то, что губернатор появляется на публике без средств зашиты.

Жалоба Калининым была направлена на основании одной из публикаций в интернете, которую представители ведомства не смогли проверить, так как отправленная ссылка оказалась недействующей. Однако в ответе все же сказано, что губернатору направлено письмо о недопустимости нарушения правил безопасности, введенных из-за коронавируса.