Свердловский Роспотребнадзор обязал Евгения Куйвашева носить маску
Роспотребнадзором Свердловской области было направлено письмо в адрес губернатора региона Евгения Куйвашева с указанием на недопустимость нарушения масочного режима, пишет Ура.ру.
Письмо было направлено в ответ на обращение правозащитника Дмитрия Калинина. Он направил жалобу на то, что губернатор появляется на публике без средств зашиты.
Жалоба Калининым была направлена на основании одной из публикаций в интернете, которую представители ведомства не смогли проверить, так как отправленная ссылка оказалась недействующей. Однако в ответе все же сказано, что губернатору направлено письмо о недопустимости нарушения правил безопасности, введенных из-за коронавируса.
Напомним, в Свердловской области действует масочный режим, который предполагает нахождение в общественных местах в специальных средствах защиты. Кроме того, заместитель губернатора Павел Креков заявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в регионе.