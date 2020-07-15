В детском лагере Екатеринбурга у сотрудника выявили COVID-19

Персонал лагеря тестировали на COVID-19 перед началом заезда. Тогда у всех заболевание не было выявлено. После заезда у одного из сотрудников появились признаки ОРВИ. У него повторно взяли анализ, который оказался положительным.

В оперштабе пояснили, что такая ситуация может возникнуть, если инкубационный период болезни не прошел на момент, когда у человека брали анализ. По этой причине тест может оказаться отрицательным.

Отряд, с которым контактировал зараженный, изолировали от других детей и сотрудников лагеря. В помещениях провели санитарную обработку.