В детском лагере Екатеринбурга у сотрудника выявили COVID-19
У сотрудника муниципального детского лагеря «Красная гвоздика» подтвердился коронавирус, пишет 66.ру со ссылкой на оперативный штаб.
Персонал лагеря тестировали на COVID-19 перед началом заезда. Тогда у всех заболевание не было выявлено. После заезда у одного из сотрудников появились признаки ОРВИ. У него повторно взяли анализ, который оказался положительным.
В оперштабе пояснили, что такая ситуация может возникнуть, если инкубационный период болезни не прошел на момент, когда у человека брали анализ. По этой причине тест может оказаться отрицательным.
Отряд, с которым контактировал зараженный, изолировали от других детей и сотрудников лагеря. В помещениях провели санитарную обработку.
Ранее коронавирус был обнаружен у сотрудника другого детского лагеря — «Зарница» под Березовским. Напомним, что в конце этой недели в Нижнем Тагиле планируется открытие еще трех детских лагерей, помимо уже работающих двух учреждений.